Tampone obbligatorio per entrare in Italia, la risposta di Draghi all'Europa

Dopo le proteste di ieri che si sono levate dal mondo del turismo (soprattutto quello organizzato) e dall'Europa, arriva la risposta del presidente del Consiglio Mario Draghi impegnato a Bruxelles per il vertice del Consiglio dell'Ue: «Occorre mantenere questo vantaggio (sul virus, ndr) a protezione del nostro Sistema sanitario nazionale. Questa la ragione alla base della decisione di far fare i test a chi entra in Italia. Il coordinamento a livello Ue deve essere guidato dal principio di massima cautela».

Per entrare in Italia è obbligatorio sottoporsi a un test anti-Covid fino al 31 gennaio

Insomma, palla rispedita al mittente. Ossia l'Unione europea. Che, in conclusione del meeting, ha pubblicato una nota in cui si richiama alla necessità di uno «sforzo coordinato» affinché le restrizioni siano «basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati membri o di viaggiare in Ue». Il tutto senza mettere a repentaglio gli accordi sull'utilizzo del green pass.

© Riproduzione riservata