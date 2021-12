Mercatini di Natale, l'incertezza pesa sugli acquisti: -15% rispetto a 2019

Le previsioni delle vendite natalizie per il commercio su aree pubbliche risentono del clima di diffusa incertezza dovuto all’aumento dei contagi e al timore di ulteriori restrizioni. Sul settore gravano in particolare le incognite relative ai tradizionali mercatini di Natale che, pur svolgendosi in condizioni di sicurezza, rientrano sempre più nel mirino di ordinanze anti-assembramento di ordine comunale, regionale e nazionale.

Mercatini di Natale nell'incertezza: nuove misure restrittive in vista?

Ad oggi, secondo la Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) associata a Confcommercio, il volume di vendite è assai limitato e resta ancora sotto i livelli del 2019 in misura pari al 15%.

Per quanto riguarda invece l’attività ordinaria le previsioni sono buone per il comparto dell’alimentazione, soddisfacenti per l’oggettistica e gli articoli per la persona e per la casa, negative per il comparto del vestiario e delle calzature che flette le sue vendite in misura sostenuta (-20%).

Complessivamente, i primi dati registrano, nel periodo dall’8 al 19 dicembre, un recupero di almeno il 50% delle vendite rispetto al Natale 2020 con livelli che, seppur non ritornando al periodo pre-Covid, restano comunque vicini al 2019 con perdite intorno al 10%.

