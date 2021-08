Per l'udienza generale dell'11 agosto in Aula Paolo VI in Vaticano non servirà il green pass. Secondo quanto riporta l'Ansa, infatti, per il momento non sarà richiesta la certificazione verde per assistere all'udienza di papa Francesco.

La Basilica di San Pietro

Nei giorni scorsi, lo stesso Bergoglio aveva ricevuto il certificato verde dopo che il Vaticano aveva raggiunto un accordo con l'Unione Europea per dotare tuti i vaccinati del piccolo stato del green pass.

