Dove attraccano i super yacht? L’Italia in testa alla classifica

Vip e influencer insegano: le vacanze in Italia piacciono eccome! In particolare, il mare dove si dati appuntamenti gli yacht dei super ricchi. Per il secondo mese consecutivo, l’Italia è, infatti, in cima alla classifica per i mega-yacht attraccati al largo: negli ultimi 5 giorni, come riporta Bloomberg, che li ha censiti, sono 228. Venti imbarcazioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In Italia attraccano i super yacht



Al secondo posto della classifica ci sono gli Stati Uniti, che come segnala ancora Bloomberg hanno perso 43 yacht rispetto all’anno scorso. Al terzo posto, la Grecia, con un aumento di 60 navi. New entry in classifica il Monetenegro, posizionato al decimo posto con 17 yacht.



Ma di chi sono? Da Solaris, lo yacht da 500 milioni di Abramovich, avvistato in Costa Smeralda, alla barca in cui soggiornano la supermodella Kendall Jenner e il fidanzato, davanti a Capri. Dal Flying Fox di Jeff Bezos, al largo della Sicilia, fino a Paris Hilton, avvistata in Sardegna e in Corsica, Dwyane Wade e Gabrielle Union, tutti sparpagliati lungo la nostra costa.



Perché quest’anno è stata l’Europa a dominare l’ultimo Bloomberg Resilience Ranking sui migliori posti dove stare durante la pandemia. Con l’Italia ad attrarre il 511 piedi Dilbar di proprietà di Alisher Usmanov, il 437 piedi Al Mirqab dello sceicco Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani e il 355 piedi Le Grand Bleu di Eugene Shvidler, l’uomo d’affari russo socio e grande amico di Roman Abramovich, che da qualche estate non perde occasione di attraccare in Sardegna.

© Riproduzione riservata