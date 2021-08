Ferie finite? No, gli italiani scelgono l'agriturismo a settembre

Non solo controesodo. Dopo le ferie agostane, sono oltre 800mila le presenze in agriturismo attese per settembre, mese particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l'arrivo della bassa stagione. È quanto stima la Coldiretti in occasione del rientro dalle vacanze estive per 20,8 milioni di italiani che hanno scelto di andare in ferie in agosto.

Gli italiani scelgono l’agriturismo a settembre

Con l'emergenza sanitaria Covid quest'anno si registra un aumento del turismo legato alla natura mentre la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato molti turisti a rimandare il più possibile la partenza.

A far scegliere una delle 24mila strutture agrituristiche è certamente secondo Coldiretti l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti.

A mancare quest'anno nelle campagne, nonostante i segnali positivi con l'entrata in vigore del green pass, sono ancora le presenze degli stranieri che in alcune aree rappresentavano la maggioranza degli ospiti negli agriturismi.

© Riproduzione riservata