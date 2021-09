Per Ita (ex Alitalia) si avvicina la ripartenza. Nel 2025, 105 velivoli?

Prende sempre più forma il piano di rilancio di Italia Trasporto Aereo (Ita), la società che da ottobre si prepara a prendere il posto di Alitalia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la ripartenza della compagnia di bandiera si baserà sull’utilizzo di una flotta di 52 aerei presi a noleggio dalla vecchia compagnia per poi crescere gradualmente fino a 105 velivoli entro il 2025.

Un velivolo Alitalia

L’obiettivo è quello di partire da uno zoccolo duro d’offerta in linea con le indicazioni sulla competitività giunte dalla Commissione europea (leggi: mantenere gli slot di atterraggio e decollo su Linate) per poi ampliare maggiormente il raggio d’azione della compagnia. E questo aggiungendo velivoli sempre più moderni alla flotta prendendoli in leasing da Airbus o Boeing che rispettino le ambizioni di riempimento per i voli a lungo, medio e corto raggio mettendo a disposizione un congruo numero di posti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, entro il prossimo anno, gli aerei a disposizioni sarebbero: 10 velivoli regionali, 55 a corridoio singolo e 13 jet intercontinentali

