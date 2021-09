Tragedia a Portofino: turista Usa cade da terrazzo di un albergo e muore

Un turista americano di 43 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, vicino a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie.

La vittima è un turista americano di 43 anni in vacanza con la moglie





Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto bloccato sul terrazzo e avrebbe provato a calarsi a terra. Nel tentativo, la caduta a terra e la morte sul colpo dopo un volo di oltre tre metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Quest'ultima hanno ascoltato i testimoni, a cominciare dalla moglie della vittima e dal personale dell'hotel. L'uomo era rientrato in albergo dopo una gita e stava trascorrendo la serata sul balconcino della propria stanza in compagnia della moglie. Ad un certo punto, i due avrebbero deciso di rientrare in stanza ma la porta finestrea alle loro spalle si era chiusa e non sembrava potersi aprire.

Da qui la richiesta di aiuto e di contattare la hall, ma senza esito. Tentativi a vuoto che hanno spinto la vittima a scavalcare il parapetto e calarsia terra. Perso l'appiglio, però, l'uomo è caduto.

© Riproduzione riservata