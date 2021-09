50 anni e non sentirli: festa per Walt Disney World Resort a Orlando

Correva l’anno 1971… il 1° ottobre. In quel giorno si aprivano le porte ai visitatori di quello che sarebbe stato il primo parco tematico dell'universo Disney sulla costa est degli Stati Uniti. Walt Disney World Resort a Orlando in Florida, conosciuto anche come Disney World, compie 50 anni e da resort di intrattenimento negli anni si è arricchito fino a comprendere quattro parchi tematici, Magic Kingdom (1975), Epcot (1982), Disney's Hollywood Studios (1989) e Disney's Animal Kingdom (1998), due parchi acquatici Disney’s Blizzard Beach e Disney’s Typhoon Lagoon, 27 hotel a tema, diversi campi da golf, un campeggio, diverse sedi di intrattenimento e uno shopping center.

Il Walt Disney World Resort. Foto: Regno Disney



Concepito come un'integrazione di Disneyland di Anaheim in California, il primo parco Disney aperto nel 1955, fu sviluppato dallo stesso Walt Disney il quale tuttavia morì nel 1966 prima di vedere completata la sua creatura. Negli anni la popolarità del complesso è cresciuta esponenzialmente fino a diventare nel 2018 il “vacation resort” più visitato al mondo.



Per celebrare l'anniversario, il network ABC (controllato dalla Disney) trasmetterà 'The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World', che trasporterà il pubblico in uno viaggio storico di mezzo secolo all'interno del Walt Disney World. Lo speciale sarà condotto da Whoopi Goldberg. L'attrice, tra le altre cose, ha prestato la sua voce al personaggio di Shenzi ne 'Il re leone'.

La compagnia aerea Southwest ha invece decorato alcuni dei suoi aerei con i temi che richiamano Disney World e la scritta '50 anni. Un cuore'. Le celebrazioni per il 50/o anniversario a Disney World, ribattezzate 'The World's Most Magical Celebration', andranno avanti per 18 mesi e alcuni dei festeggiamenti saranno trasmessi in streaming in tutto il mondo. Inoltre nell'ambito di 'Disney Fab 50', i 50 personaggi più favolosi, il resort è stato decorato con statue in oro dei personaggi appunto più amati.

