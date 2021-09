Francia, modello italiano sul green pass ai ragazzi dai 12 ai 17 anni

La Francia ha deciso di estendere il green pass anche agli adolescenti. I ragazzi fra i 12 e i 17 anni, infatti, dovranno d'ora in poi presentare la loro certificazione verde per accedere a diverse attività, così come avviene per gli adulti. Intanto, nelle scuole transalpine si va verso la revoca dell'obbligo di mascherina alle elementari.

Green pass anche per gli adolescenti francesi fra i 12 e i 17 anni

In questo modo, la Francia si avvicina alla posizione italiana in tema di allargamento dell'utilizzo del green pass che si ottiene dopo l'avvenuta vaccinazione (che per i 12-17enni è scattata da giugno), una guarigione non oltre i 6 mesi o un tampone negativo. Per entrare al cinema, nei teatri, in palestra o piscina quindi anche gli adolescenti dovranno farsi scansionare il Qr Code.

Nel frattempo, decade l'obbligo della mascherina da lunedì 4 ottobre nelle scuole elementari di dipartimenti con tassi di incidenza inferiori a 50 casi su 100.000 abitanti. Resta obbligatoria nelle scuole dei rimanenti 54 dipartimenti, fra i quali quello di Parigi.

