Sì al parco termale urbano più grande d’Europa a San Siro! Ecco come sarà

Sarà il più grande parco termale urbano d’Europa, pronto per fine 2023: stiamo parlando delle Terme di San Siro nelle ex scuderie De Montel, per le quali, dopo sei mesi di lavoro, è stata firmata la prima convenzione nell’ambito dei progetti del bando internazionale “Reinventing cities”.

Terme green nelle ex scuderie De Montel



Per la prima volta è stato elaborato uno schema di accordi tra pubblico e privato che include una serie di caratteristiche ambientali (consumi energetici, monitoraggi, sistemi di compensazione, riforestazione, uso di specifici materiali) e sociali (fruibilità dei servizi per le fasce deboli) strutturato.

Come riporta il Corriere della Sera, si tratterà non solo del più grande complesso termale italiano in una grande città, ma anche delle prime terme green d’Europa, essendo a zero emissioni di CO2. L’accesso sarà da via Achille attraverso un’area verde a uso pubblico. All’interno: vasche, idromassaggi, hammam, solarium, area beauty. All’esterno quattro vasche termali.

Al primo piano ci sarà un’ampia area relax mentre il secondo ospiterà aule e sale meeting a disposizione delle associazioni di quartiere per dibattiti e convegni. Dalla parte opposta dell’ingresso, oltre le palazzine, si accederà ad un ampio spazio verde ad anfiteatro, circondato da un boschetto nel quale sarà possibile immergersi tutto l’anno in vasche di acqua calda e fredda. Sul giardino dell’anfiteatro si aprirà l’area ristorazione dove si potranno mangiare piatti cucinati con prodotti a chilometro zero coltivati nell’orto pertinenziale. Il centro sarà aperto tutto l’anno e ci saranno tariffe scontate per le fasce deboli, ma anche per le scolaresche.

