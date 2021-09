Viaggi con Blue Air? Vestiti di blu e vinci

Dal 2 al 30 settembre Blue Air lancia la nuova campagna Blue is the new Black su tutti i voli da e per Milano Linate: Barcellona, Bucarest, Parigi Charles de Gaulle, Praga, Catania e Lamezia Terme. Per celebrare il lancio delle nuove rotte che collegano direttamente la capitale della moda italiana con destinazioni chiave in Europa e in Italia, Blue Air dichiara il "BLUE" come colore vincente, invitando i proprio passeggeri a indossarlo e risparmiare sul loro prossimo viaggio.

Per tutta la durata della campagna, tutti i passeggeri in volo da/per Milano Linate che indosseranno a bordo un capo di colore blu, verranno individuati dai membri dell'equipaggio e riceveranno un buono sconto di 15 euro.

I passeggeri potranno riscattare i propri voucher scansionando il QR code dedicato e inserendo i propri dati nel form della campagna. Dopo aver compilato il modulo, sul portafoglio elettronico del passeggero verrà accreditato l'importo di € 15, da utilizzare per l'acquisto di futuri voli e servizi Blue Air e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.

A seguito del successo dello sviluppo delle sue operazioni di Milano Linate, Blue Air ha aggiornato il servizio tra Bucarest – Milano Linate a due volte al giorno e ha recentemente introdotto servizi giornalieri per Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Praga, Lamezia e Catania, diventando il vettore esclusivo sulle rotte Linate - El Prat e Linate - Praga e l'unica compagnia aerea ULCC che opera Linate - Charles de Gaulle.

