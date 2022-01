Olanda, ristoranti e bar aperti nonostante il divieto del Governo

Negozi, palestre, parrucchieri e club sportivi aperti; bar e ristoranti, chiusi almeno fino al 25 gennaio. Questa la linea dei Paesi Bassi che hanno allentato alcune delle restrizioni Covid più severe in Europa.

Olanda, ristoranti e bar restano aperti e sfidano il divieto del governo



Ma, i ristoratori non ci stanno e in risposta alla decisione del governo molti ristoranti, nelle province dell'Olanda Settentrionale e del Limburgo, hanno deciso di aprire in segno di protesta, contro quella che considerano una discriminazione.

