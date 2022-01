Traveller review awards: è Matera la città più ospitale al mondo

Matera è la città più ospitale del mondo. Così dicono i risultati della decima edizione dei Traveller Review Awards, l'iniziativa promossa da Booking.com, principale piattaforma mondiale di viaggi digitali.

Trionfa la Basilicata

Booking.com ha attinto a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali per eleggere la città più accogliente del mondo, che è risultata essere Matera. La città della Basilicata ha fatto da sfondo a film di successo e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Dietro di lei in graduatoria sono arrivate Bled in Slovenia, famosa per il suo lago, e Taitung, che sorge sulla costa sudorientale di Taiwan.

La Basilicata è stata premiata anche come regione. Risulta essere, sempre nell'ambito dei Traveller Review Awards, la regione più ospitale d'Italia, davanti a Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

