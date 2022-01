A New York la prima Hotel Week: sconti in oltre 110 alberghi

Nonostante il Covid, New York cerca di andare avanti e dopo il successo della Restaurant week e della Broadway week, New York lancia la sua prima Hotel week.

Si tratta di un'iniziativa promossa da NYC & Company, l'agenzia che si occupa della promozione turistica della Grande Mela, che fino al 13 febbraio prevede sconti del 22% su prenotazioni in oltre 110 alberghi in tutte e cinque le municipalità.



Tra gli alberghi partecipanti ve ne sono alcuni prestigiosi come The Beekman Hotel, Lotte New York Palace, The Pierre New York,The Langham New York, The William Vale. «Nal salutare il nuovo anno - ha detto Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company - resta invariato il nostro impegno nel sostenere il settore dell'ospitalità della città. Un'industria che ha mostrato resilienza in tempi senza precedenti». Dixon ha anche aggiunto che la NYC Hotel Week incoraggia tutti i visitatori e anche i newyorkesi a godersi la città in modo sicuro e a trascorrere qualche notte in alcuni dei migliori alberghi della città in un periodo dell'anno meno affollato.

