Focolai Covid, crescono gli italiani bloccati in vacanza all’estero

Aumentano i focolai che coinvolgono gli italiani che aprofittando delle festività natalizie ne avevano approfittato per andare in vacanza all’estero. E in particolar modo nei paradisi tropicali.

Dopo quelli registrati alle Maldive e in Egitto, c’è anche un gruppo di italiani positivi al Covid bloccato in un altro paradiso esotico delle vacanze: almeno una ventina di connazionali, e contatti stretti, in quarantena nelle Seychelles. Tra l’altro, questo Paese è inserito nell’elenco delle destinazioni che possono essere raggiunte attraverso i Corridoi turistici riconosciuti dal ministero della Salute e istituiti per garantire, in teoria, soggiorni a prova di contagio. La procedura prevede infatti tamponi prima della partenza, durante la vacanza e prima del ritorno, uso delle mascherine e distanziamento. Ma a quanto pare nulla è servito per proteggere i vacanzieri dalla variante Omicron.

