Tragedia in Costiera Amalfitana: turista muore travolta da un'onda

Tragedia in Costiera Amalfitana: una turista straniera è stata inghiottita dal mare ed è morta annegata. È accaduto a Furore, provincia di Salerno.

La donna era in compagnia del marito e insieme stavano fotografando la mareggiata, quando un'onda anomala li ha sorpresi. Anche l'uomo è finito in mare, ma è riuscito a salvarsi afferrando una fune lanciata in acqua da un residente di passaggio.

Il corpo senza vita della turista è stato invece recuperato dalla Guardia Costiera di Amalfi a pochi metri dalla costa.

