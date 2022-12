Rossopomodoro e Blooming aprono un nuovo locale a Nichelino

La pizza napoletana sbarca al centro commerciale I Viali di Nichelino, alle porte di Torino, con un nuovo locale Rossopomodoro. Il 15 dicembre alle ore 19:00 il ristorante apre con una festa di inaugurazione aperta e gratuita e dal giorno successivo circa 90 coperti saranno disponibili a pranzo e cena 7 giorni su 7. Interessante anche la ricaduta occupazionale per il territorio con 15 dipendenti assunti per l’avvio, destinati ad aumentare.

Il nuovo Rossopomodoro di Nichelino

Nel nuovo locale dall’inconfondibile layout Rossopomodoro, che in ogni punto offre una vista di Napoli con arredi e decori tipici, si può gustare la famosa pizza della tradizione che da oltre 20 anni è realizzata con la lavorazione artigianale di pizzaioli e chef di scuola partenopea, dove la qualità delle materie prime e la scelta di fornitori d’eccellenza garantiscono un prodotto di alto livello. Pizza, sfizi, pizza fritta, pizza gluten free, ma anche pasta, carne, insalate, contorni, dolci sono proposti in un ambiente che vuole far vivere l’esperienza di ‘un giorno a Napoli’.

L’apertura è stata resa possibile dalla collaborazione avviata tra Rossopomodoro e Blooming Group, la società 100% italiana con base a Torino specializzata nel creare, ampliare e gestire reti di punti vendita per brand di qualità nel settore food, che vede in questo locale il primo atto concreto di un percorso per lo sviluppo del celebre marchio di pizza napoletana.

© Riproduzione riservata