Natale, per il pranzo nei ristoranti italiani spesi 350 milioni di euro

Il Natale 2022 è costato complessivamente 19,8 miliardi di euro alle famiglie italiane. Lo afferma il Codacons, che fa i conti sulla spesa sostenuta tra regali, pranzo, cenone e viaggi.

«In particolare sotto l'albero è andato un totale di 6,7 miliardi di euro in regali, mentre la spesa per il tradizionale cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale ha raggiunto quota 2,7 miliardi - spiega il Codacons - Gli oltre 12 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio durante le festività natalizie hanno generato un giro d'affari pari a 10,1 miliardi di euro, con una spesa complessiva di circa 350 milioni di euro per il pranzo di Natale nei ristoranti italiani».

«Sulle tasche degli italiani - sottolinea Codacons - ha influito pesantemente il caro-prezzi che, a fronte di una riduzione generalizzata dei consumi in tutti i comparti, ha portato ad un aumento di spesa a carico dei consumatori: in sostanza si è speso di più per acquistare meno».