Parigi, tra le mete preferite degli italiani a Natale e Capodanno

Parigi è tra le mete più ambite dagli italiani a Natale e a Capodanno secondo i risultati di un sondaggio condotto da eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, nel quale più della metà degli italiani ha affermato di voler trascorrere il periodo delle feste lontano da casa. Inoltre quasi 7 italiani su 10 preferirebbero un break natalizio diverso dal solito, ad esempio organizzando una festa con gli amici o anche partendo per un viaggio in solitaria, seppure ben pianificato.

Parigi

Secondo eDreams a guidare la classifica delle destinazioni più gettonate c'è a Natale Catania, seguita da Parigi e Londra e per Capodanno la città della Tour Eiffel seguita da Barcellona e di nuovo Londra.

Top 10 prenotazioni degli italiani per Natale e Capodanno: Parigi, Barcellona, Londra, Milano, Budapest, Barcellona, Napoli, Amsterdam, Palermo, Tirana Catania, Amsterdam, Madrid, Palermo. Se la voglia degli italiani di andare all'estero è tornata alla grande, è vero anche il contrario. Le feste di fine anno sono anche un'occasione per gli stranieri di tornare in Italia, soprattutto per dare il benvenuto al 2023 in destinazioni uniche come Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bologna. I fan della penisola sono soprattutto spagnoli (24%), seguiti da francesi (17%) e tedeschi (14%).

