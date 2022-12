Poca neve sulla Marmolada, slitta l’apertura degli impianti da sci

Poca neve, slitta l’apertura degli impianti da sci in Marmolada. A modificare le date di apertura delle strutture è stato nelle ultime ore il Consorzio Dolomiti Superski. Al momento slitta al 22 dicembre l'utilizzo delle tre funivie che portano al ghiacciaio. Attivi, invece, gli impianti del Falzarego e 5 Torri nel comprensorio di Cortina (Bl).

Manca la neve, slitta l'apertura degli impianti di Marmolada



L'imbiancata delle scorse ore potrebbe dunque non bastare per far aprire la stagione dello sci sulla Marmolada, dopo lo stop imposto dalla tragedia del 3 luglio scorso che costò la vita a 11 alpinisti travolti da una massa di ghiaccio e pietre. Niente Ponte dell'Immacolata sulla neve, quindi, per quanti speravano di lanciarsi lungo le piste del comprensorio.

© Riproduzione riservata