Code sull'A10, gli albergatori chiedono lo stop ai cantieri nel weekend

Come era successo in questi giorni di ponti, quello del 1° Maggio sarà ancora un fine settimana di tregua. Dopodiché riprenderanno i lavori lungo l'A10 e in altri tratti autostradali liguri. I cantieri hanno però creato grossi disagi ai turisti e quindi gli albergatori sono tornati a chiedere ad Autofiori di prorogare lo stop dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì per tutti i fine settimana della stagione estiva.

Autofiori ha intanto già deciso lo stop ai cantieri fra Savona e Albenga, ma per Federalberghi Liguria la decisione dovrebbe essere estesa a tutta la Liguria.

