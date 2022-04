Contributi di sostegno alla gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci per 2,4 milioni. Li ha messi a disposizione Regione Lombardia per i suoi comprensori.

«Con questo stanziamento a fondo perduto - ha sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi e Grandi eventi - supportiamo un settore fondamentale per la nostra regione che negli ultimi anni è stato colpito dalla pandemia e in seguito dal caro energia».

