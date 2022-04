Nel Comasco un parco giochi a... 4 zampe

Anche i cani hanno diritto a divertirsi. Per questo è nato un primo parco giochi a tema per cani d’Italia e ha un solo obiettivo: consentire a tutti i cani e ai loro proprietari, di divertirsi insieme e in totale sicurezza. Si chiama Iagolandia e si trova a Guanzate, provincia di Como, ad appena 20 minuti da Milano.

Iagolandia, un parco giochi a tema solo per i cani



In un’area di 3mila metri quadri, sono state ideate 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi e con un'immagine pensata e realizzata in stile fumetto: il Regno di Iagolandia, il Bosco Avventuroso, il Paese delle Meraviglie e l’Isola che non c’è. Unica regola: giocare, correre e svagarsi insieme al proprio amico a 4 zampe.



All’interno del parco è possibile prenotare un’area in esclusiva per il proprio cane, seguire percorsi di educazione, oppure partecipare ad attività ludiche di gruppo come giochi d’acqua, aperitivi con delitto, caccia al tesoro, o giornate a tema in ogni stagione dell’anno. Nel caso in cui si volesse far socializzare il proprio compagno a 4 zampe, le fondatrici di Iagolandia hanno ideato “Trova un amico al Parco Giochi”: a differenza di un’area cani in cui si possono generare dinamiche di incompatibilità tra simili, all’interno del Parco un’educatrice e una istruttrice cinofila creano gruppi su misura, dopo aver valutato ciascun cane, in cui ogni membro potrà interagire con gli altri in tutta tranquillità.



Alla guida di Iagolandia, Martina Comollo responsabile organizzativa del parco e Grazia Maldini, educatrice cinofila dal 2014, che dal 2019 hanno rivoluzionato la propria vita, lasciando un lavoro che non amavano per dedicarsi pienamente alla cinofilia. Il parco giochi ha aperto nel 2021 e ad oggi ha ospitato oltre 700 cani, di cui 100 frequentatori abituali mensili, e i numeri sono in crescita. Al team si è unita anche Roberta, istruttrice cinofila. Il promotore di questo cambiamento è stato proprio Iago, un incrocio maremmano-pastore tedesco, da cui prende il nome il parco giochi. «Iago è entrato nella nostra vita nel 2012 - ha spiegato Martina Comollo - Da subito si è dimostrato un cane impegnativo, di difficile gestione e a cui non riuscivamo a dedicare abbastanza tempo. Aveva bisogno di sfogarsi, di correre in libertà, ma desideravamo lo facesse in tutta sicurezza, in un luogo idoneo, che unisse la sua e la nostra voglia di giocare insieme alla sicurezza. Così è nata Iagolandia: un luogo sicuro, recintato, dove portare il proprio cane a giocare, correre e a fare tutte quelle attività che più gli piacciono». Grazia Maldini, co-fondatrice di Iagolandia aggiunge: «Abbiamo pensato a tutti quei proprietari che si trovano in difficoltà come lo siamo state noi, poi però abbiamo capito che un parco giochi per cani potesse essere la soluzione adatta a tutti coloro che vogliono divertirsi con il proprio cane, creare un legame davvero speciale con lui. L’educazione cinofila è una parte fondamentale del rapporto cane-padrone, ma dopo? Come vivere la quotidianità? Ecco come, divertendosi insieme!».

