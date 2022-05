Olimpiadi 2026, nasce la Fondazione cortina

Nasce la Fondazione Cortina, sinergia di intenti fra enti pubblici in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, che si svolgeranno in Lombardia e in Veneto e che avranno come città principali Milano e Cortina.

Fondazione Cortina è composta da Regione Veneto, dal Comune di Cortina d'Ampezzo e dalla provincia di Belluno.

Il suo scopo sarà di organizzare e promuovere le attività, gli eventi e «in ogni altra iniziativa che possa inserirsi in una cornice di sviluppo e valorizzazione della Regione», ha dichiarato il presidente del Vento Luca Zaia.

Nella sola provincia di Belluno la manifestazione, grazie alla manifestaizone sportiva, son in programma un miliardo di investimenti. Serviranno, per esempio, a dotare Cortina dell'unico impianto al mondo per il bobo paralimpico.

