Alberghi, dopo due anni drammatici torna la fiducia

Si è conclusa oggi la 24ª edizione di IHIF - International Hospitality Investment Forum, principale appuntamento in Europa e tra i primi a livello internazionale, dedicato agli investimenti nel settore alberghiero.

Dopo un anno di fermo e un’edizione, quella del 2021, un po’ in sordina, è tornato a pieno regime, l’appuntamento più importante del settore alberghiero dove gli operatori e i principali stakeholder del settore si confrontano sulle prospettive di uno dei comparti economici a livello globale.

Oltre 2mila i delegati presenti con una partecipazione italiana che si conferma anche quest’anno in forte crescita. Confindustria Alberghi insieme con ICE e Invitalia hanno messo a disposizione della delegazione italiana presente lo spazio Italia Hospitality, per le attività di networking e b2b.

«L’attenzione degli investitori nei confronti del mondo alberghiero italiano può rappresentare un’ulteriore opportunità di sviluppo di sostegno e crescita competitiva del nostro sistema alberghiero. Rappresentiamo un settore strategico per l’economia del Paese, con importanti margini di ulteriore crescita, che ha subito duramente gli effetti dalla pandemia e le conseguenze della guerra, ma che vuole e può ripartire come testimoniato dalle tante presenze in IHIF che guardano con fiducia alla ripresa», dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

© Riproduzione riservata