Vacanze da cinefili? La casa de Il Padrino è ora su Airbnb

In occasione del 50° anniversario del film "Il Padrino", uscito nelle sale cinematografiche nel 1972, la leggendaria villa della famiglia Corleone a Staten Island (New York) è ora disponibile su Airbnb.



Sebbene gli interni non siano stati usati per le riprese, la parte esterna della casa è apparsa in diverse scene del film. Costruita nel 1930, la villa ha una superficie di oltre mille metri quadrati e dispone di cinque camere e sette bagni, oltre a una grande piscina di acqua salata, una taverna con pub, una sala giochi e una palestra, ideali per trascorrere le giornate estive in compagnia.



Cinque appassionati di cinema potranno prenotare un soggiorno per tutto il mese di agosto in questa celebre location. Le prenotazioni saranno aperte a partire dal 27 luglio alle ore 19:00 (CET) su airbnb.com/thegodfather.

© Riproduzione riservata