Ryanair rinnova l'accordo con Erasmus: biglietti con tariffe più basse per gli studenti

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Europa, e l'Erasmus Student Network (ESN) hanno annunciato ieri (21 luglio) il rinnovo per il sesto anno della loro partnership, che aiuterà gli studenti europei a viaggiare con tariffe più basse per i loro progetti di scambio culturale.

Questa partnership offre agli studenti Erasmus una piattaforma di prenotazione Esn dedicata sul sito Ryanair.com, dove possono usufruire di sconti del 10% su quattro voli di sola andata (o due di andata e ritorno) e di un bagaglio da stiva gratuito di 20 kg per ogni volo prenotato.

Con la forte ripresa del traffico in tutta Europa dopo la pandemia, Ryanair è lieta di rinnovare la sua partnership esclusiva che ha raggiunto oltre 600.000 prenotazioni negli ultimi 6 anni, offrendo ai membri di Erasmus Student Network le migliori opzioni di viaggio in Europa, alle tariffe più basse, per i loro progetti di scambio culturale.

Fin dal 2017 gli studenti ESN hanno beneficiato di questa partnership esclusiva, utilizzando la piattaforma dedicata per prenotare i loro viaggi in Europa. Ryanair si impegna a continuare a sostenere il recupero della mobilità degli studenti Erasmus in tutta Europa. Da oggi su www.ryanair.com gli studenti di tutta Europa possono nuovamente usufruire di questi esclusivi sconti di viaggio con Ryanair.

© Riproduzione riservata