Viaggiare tra le bellezze d’Italia con le Strade del cuore di Anas

Non solo asfalto. Le strade sono un veicolo di bellezza e ci portano nel cuore dell’Italia, alla scoperta del suo inestimabile patrimonio storico e artistico. Alle soglie delle vacanze di agosto, Anas (Gruppo FS Italiane) si propone come partner del buon vivere e viaggiare con un nuovo progetto digitale di valorizzazione delle strade per raccontare al turista il nostro Paese attraverso una serie di itinerari storici, religiosi, culturali, naturalistici, enogastronomici e sportivi.



Lestradedelcuore.it, il nuovo portale Anas dedicato al turismo, suggerisce mete di viaggio lungo itinerari tra cui quello della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in Sicilia, lungo la statale 640 “degli Scrittori” tra Porto Empedocle e Caltanissetta, seguendo le tracce di San Francesco tra Perugia e Ancona. Nella sezione blog sono descritti altri percorsi da vivere e ripercorrere durante il week end e brevi festività, andando alla scoperta di luoghi visti ma mai pienamente esplorati. Gli itinerari proposti da Anas si snodano attraverso terre costellate da tradizioni, arte e bellezze naturali che invitano gli automobilisti a concedersi una deviazione dal proprio tragitto verso sorprendenti percorsi alla scoperta di sconosciuti angoli d’Italia dai paesaggi mozzafiato, luoghi ricchi di spiritualità, di storia, di cultura, di svago. Mese dopo mese viaggeremo insieme alla scoperta dei meravigliosi luoghi d’Italia attraversati dalle nostre strade. Ed è così che le strade non sono solo importanti infrastrutture tra luoghi e persone ma diventano “Le Strade del Cuore”.

Il portale web parte nel mondo virtuale tra contenuti digitali, che saranno presto affiancati da travel podcast, per concretizzarsi fisicamente sulla strada attraverso una campagna di installazione di appositi cartelli turistici. Una operazione che sarà realizzata a breve ed ha visto, in fase di ideazione, il coinvolgimento di enti e istituzioni locali, luoghi di interesse artistico e culturale oltre a realtà imprenditoriali locali. Una sinergia nel segno di un rinnovato approccio che vede l’infrastruttura non solo quale strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio ma volano per l’economia e l’indotto occupazionale.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Anas promuove anche la campagna #AMAMIeBASTA, ideata insieme a LNDC Lega nazionale per la difesa del cane, e Pet Camper Tour, in collaborazione con l’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali. Le iniziative sono finalizzate alla lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono degli animali domestici in strada con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in viaggio.

© Riproduzione riservata