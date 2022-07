Tragedia a Sharm, muore bimbo di 6 anni: ipotesi intossicazione alimentare

Una vacanza trasformatasi in tragedia. Un bambino di 6 anni originario di Palermo ha perso la vita a Sharm El Sheik, in Egitto, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia.

Secondo quanto riferito dallo zio materno, sarebbe successo tutto nel giro di 36 ore. Prima il malore, poi le prime cure presso la guardia medica del resort e poi l'inutile corsa in ospedale. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare e anche il padre si trova ricoverato. Sintomi più lievi invece per la madre.

Le prime ipotesi, considerati i sintomi raccontati dallo zio, parlano di una possibile intossicazione alimentare. Al momento però non si hanno certezze. La procura locale egiziana ha aperto un'inchiesta per stabilire cosa abbia portato alla morte del bambino. La Farnesina è a conoscenza del caso, così come il Consolato italiano e l'Ambasciata italiana in Egitto: tutti avrebbero assicurato che, una volta migliorata la situazione e avuto il via libera dell'ospedale, la famiglia verrà trasferita a Palermo a spese dello Stato.

