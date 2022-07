Doppio Malto debutta a Legnano con un nuovo “posto felice”

È tutto pronto: Doppio Malto inaugura il 7 luglio un nuovo “posto felice” in via Saronnese 12 a Legnano (MI). Il marchio si espande e aggiunge, ai 30 ristoranti presenti in Italia e in Europa dopo l’ultima apertura di Parigi nel quartiere La Défense e quella in zona Porta Romana, a Milano, anche una nuova sede a Legnano sulla via Saronnese all’ingresso della città. Le birre artigianali nate ad Erba, in provincia di Como, che hanno fatto innamorare centinaia di migliaia di clienti da Palermo a Glasgow, rinfrescheranno i palati degli abitanti di Legnano e dintorni, accompagnate, in pieno stile Doppio Malto, da un menu ricco di prelibatezze, rivisitato in chiave estiva, e da un ambiente curato nei minimi. Altra grande novità, la nuova birra “O Sole Mio”: a bassa fermentazione, in stile American Wheat, il nuovo prodotto Doppio Malto ha una gradazione alcolica di 4,9% alc./vol. La novità del brand sa d’Italia a partire dagli ingredienti che ne compongono la ricetta, grazie all’impiego di bucce di limone che porteranno, chiunque la degusti, a respirare il profumo del Mediterraneo, del limone, ma anche della combinazione mango, ananas e pompelmo, con un finale di pane croccante.

Il nuovo Doppio Malto di Legnano

Tra le novità che accompagneranno l’opening della sede di Legnano (MI) un omaggio per tutti gli appassionati di birra e non solo: fino al 17 luglio, infatti, la prima birra sarà gratuita a pranzo e cena. Debutta a Legnano anche un menu rivisitato in chiave estiva, che prevede tante novità tra cui due burger a base di pesce: polpo e stracciatella, con polpo cotto a bassa temperatura e fritto, stracciatella di burrata, rucola e pomodoro vesuviano aromatizzato con timo; salmone e fior di latte, con tartare di salmone, fior di latte, cavolo cappuccio, rucola e maionese ai pomodori secchi. Due new entry ideali da accompagnare con la nuova birra “O Sole Mio”.

«Continueremo quest’anno ad aprire nuovi ristoranti in diverse città italiane ed europee – dichiara il fondatore e CEO di Doppio Malto, Giovanni Porcu. Nuove aperture significano valorizzazione del territorio e, soprattutto, nuove opportunità di lavoro per tante persone. La squadra Doppio Malto punta a crescere sempre di più».

