Wizz Air, dal prossimo inverno nuovo collegamento tra Malpensa e Cardiff

Dopo il recente annuncio di cinque nuove rotte in partenza dall’Italia, Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita d’Europa, fa sapere che, dalla prossima stagione invernale, sarà attivo un nuovo collegamento che potenzierà il traffico aereo tra l’Italia e il Regno Unito.



Dal 30 ottobre 2022, infatti, sarà possibile raggiungere la capitale del Galles, grazie a un nuovo collegamento a frequenza bisettimanale che opererà tra gli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e Cardiff.



I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app Wizz con tariffe a partire da 24.99 euro.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un'elevata flessibilità attraverso il servizio Wizz Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

