Nuove tratte per Ita Airways  negli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme

Ita Airways rinforza la propria presenza negli areoporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Lo annuncia in una nota il vettore italiano, spiegando che i nuovi voli sono già stati segnalati sul rispettivo sito internet.

Per la compagnia aerea «La Calabria si conferma un'area di estremo rilievo, sia per Ita Airways, e sia per l'Italia, rappresentando un grande potenziale turistico e culturale. L'operatività dei voli, anche per la prossima stagione, conferma la forte partnership con Sacal, ma soprattutto lo stretto legale con il territorio calabrese. Questo risultato consolida la rete areoportuale calabrese».

© Riproduzione riservata