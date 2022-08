Un aereo di piccole dimensioni, utilizzato solitamente per il paracadutismo, stava sorvolando Arbatax, in Sardegna, quando ha perso uno sportello. Il pezzo del velivolo è precipitato a forte velocità schiantandosi in un quartiere residenziale. Per fortuna però in quel momento non transitava nessuno e non si sono quindi registrati feriti.

Sul fatto ora indaga la Polizia.

