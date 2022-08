  Il fatturato della ristorazione è in crescita, Fipe: “Bene, ma pesano energia e inflazione”

Segnali positivi dai dati sulle performance economiche del comparto della ristorazione che nel corso del II trimestre di quest’anno ha fatto registrare una crescita in termini di fatturato del +67,9 rispetto al 2021 e del +9,8% rispetto al 2019.

«Si tratta certamente di un buon risultato che, pur tenendo conto del fatto che nello stesso periodo dello scorso anno erano ancora in vigore limitazioni parziali dell’attivita`, testimonia un progressivo ritorno alla normalità - si legge in una nota pubblicata dal Centro Studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi - Tuttavia, nonostante i riscontri siano positivi sia per il II trimestre che per il I, che pure aveva fatto registrare una crescita importante, pesano sulla valutazione complessiva alcune situazioni molto delicate e di difficile risoluzione, quali la dinamica inflazionistica, una politica monetaria meno espansiva e il persistere della difficile situazione geopolitica».

