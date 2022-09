Gruppo Space Hotels, numeri positivi per il 2022

Dati positivi nel 2022 per il Gruppo Space Hotels nato nel 1974, che anche quest’anno sarà presente dal 12 al 14 ottobre a TTG Travel Experience di Rimini al Pad A5 Stand 187 bis per presentare i buoni risultati raggiunti segnati da una sensibile crescita del fatturato e una considerevole ripresa delle prenotazioni che confermano la soddisfazione dei propri ospiti. Risultati sicuramente ottenuti grazie anche alla grande professionalità e solidità del gruppo, che ha potuto mantenere alti gli standard nonostante il periodo, migliorando anche la qualità offerta nei servizi. Con più di 48 anni d’esperienza il gruppo leader in Italia nel settore marketing, vendite e prenotazioni alberghiere, ad oggi, fornisce servizi ad un portfolio di più di 50 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 30 destinazioni business e leisure italiane.

Franco Coppini



Il Gruppo Space Hotels, con grande soddisfazione ha registrato nel 2022 un sensibile aumento di fatturato, segnale questo che dimostra come la serietà e l’affidabilità del gruppo vengano riconosciute e premiate nel tempo. Space Hotels ha sempre tutelato, assistito e garantito qualsiasi tipo di viaggiatore in qualsiasi situazione soprattutto in questi complicatissimi anni e ha dimostrato di essere costantemente al fianco sia degli albergatori che dei clienti privilegiando da sempre il rapporto umano.



«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi primi 9 mesi dell’anno perché ci siamo costantemente impegnati per migliorare i nostri standard e la nostra offerta. Space Hotels, d’altra parte, è un player fondamentale sul mercato, l’unico capace di dare agli albergatori una serie di servizi che da soli non sarebbero in grado di sostenere - afferma Franco Coppini Presidente di Space Hotels dal 2015 e titolare del First Hotel Milano Malpensa - Come gruppo continuiamo ad aggiornarci dal punto di vista tecnologico e ad evolverci, ma le persone rimangono la risorsa fondamentale su cui Space Hotels ha sempre puntato per offrire agli albergatori un servizio unico ed inimitabile. In questi ultimi anni abbiamo imparato che le situazioni cambiano a velocità incredibile e spesso in maniera radicale ed è fondamentale sapersi adeguare alla stessa velocità».



I vantaggi per chi si affilia a Space Hotels sono molteplici perché gli alberghi possono usufruire infatti di una serie di servizi che difficilmente potrebbero sostenere da soli, sempre mantenendo intatta la propria brand identity ed autonomia commerciale:



• Collegamento GDS per essere presenti su oltre 500.000 terminali di agenzie di viaggi in tutto il mondo.

• La forza commerciale italiana che propone l’hotel nelle aziende e nelle agenzie di viaggi, partecipa a fiere e workshop e aggiorna le strutture sulle tendenze.

• La forza commerciale internazionale che visita le Grandi Agenzie USA, partecipa a Workshop e Fiere, contatta i Travel Manager in Europa e nel Mondo.

• Un team che segue per le strutture le offerte, compila gli RFP, carica le informazioni degli hotel e le tariffe negoziate.

• Una risposta telefonica chiara, immediata e competente dall'Italia, per ogni richiesta del cliente.

• Pagamento delle commissioni alle agenzie di viaggi internazionali attraverso ONYX.

• Promozione dell’Hotel sulla stampa di settore e non, attraverso il proprio Ufficio Stampa

In definitiva si tratta di un gruppo di alberghi indipendenti, che nella loro unicità mantengono una forte identità ma si presentano al mercato dell’ospitalità come un corpus unico.

Per entrare in Space Hotels, d’altra parte, non è semplice...bisogna essere alberghi che vantano una propria forte personalità e che offrono soprattutto elevati standard qualitativi nei servizi e nella ristorazione, oltre ad un buon rapporto qualità/prezzo.



Dopo questa sensibile ripresa che ha portato venti di ottimismo nel settore, si pensa già ai prossimi obiettivi, appuntamenti e occasioni di confronto. TTG Travel Experience sarà così un’ottima opportunità, per incontrare al Padiglione A5 presso lo Stand 187 bis i rappresentanti di Space Hotels: il Presidente Franco Coppini, il Direttore Marketing Daniela Passeri, il Vice Presidente Luigi Neri e alcuni dei responsabili vendite del gruppo per scoprire tutte le novità.

