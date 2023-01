Glovo in Spagna ci ricasca: multe per irregolarità con i rider

Glovo in Spagna ci ricasca e inciampa in nuove (salate) multe: quasi 57 milioni di euro. Il motivo? Come riporta radio Cadena Ser, irregolarità riscontrate nei rapporti lavorativi stabiliti con diversi dei suoi rider a Madrid.

Sanzioni per altri 57 milioni euro alla piattaforma di delivery Glovo



In particolare, Glovo avrebbe abusato del lavoro di false partite Iva e di lavoratori stranieri in situazione irregolare.



La notizia è stata di fatto confermata dalla vicepremier e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz. «Nessuna impresa in Spagna, grande o piccola che sia, potrà rimanere al margine della legge», ha detto Díaz a cronisti parlamentari.

La società è intenzionata a presentare ricorso contro questa decisione, secondo l'agenzia di stampa Efe.



Glovo è già stata sanzionata in passato in Spagna per violazioni della legislazione sul lavoro: secondo i media nazionali, l'importo complessivo delle sanzioni (comprese le ultime) è di oltre 200 milioni di euro.

