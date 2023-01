Confidustria Alberghi e Treccani Accademia presentano il "Master Turismo"

Martedì 31 gennaio, alle ore 11:00, a Roma, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani - Sala Igea, sita in Piazza della Enciclopedia Italiana, si terrà l’evento “Il valore delle professioni del turismo” organizzato da Treccani Accademia in collaborazione con Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’evento nasce con l’intento di valorizzare la percezione delle professioni legate al turismo e stimolare il mondo imprenditoriale ad aprirsi alle nuove professioni, quelle definite da nuove competenze tecniche e manageriali richieste oggi nel settore turistico.

In apertura Rossella Calabrese, consigliere delegato di Treccani Accademia presenterà il Master Turismo: experience design e destination management volto a creare figure professionali competenti e aggiornate in linea con le esigenze delle imprese. A seguire Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi inquadrerà il comparto definendone scenari e tendenze. Unioncamere, nell’intervento di Sonia Carbone (Area formazione e politiche attive del lavoro) illustrerà le previsioni occupazionali del Sistema Informativo Excelsior formulate per i prossimi 5 anni. Excelsior prevede per il comparto un elevato fabbisogno occupazionale legato in parte al “ricambio generazionale” e in parte alla creazione di nuova occupazione. Già nell’anno appena concluso, le imprese della filiera turismo hanno espresso una domanda di lavoro che ha superato i livelli precovid, ma al tempo stesso è cresciuta, affermandosi ormai come un fenomeno strutturale, la difficoltà a reperire i profili professonali ricercati.

Il tema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro sarà affrontato approfondendo sia le motivazioni dichiarate dalle imprese che le leve sulle quali stanno agendo per affrontare il problema. Sarà poi il turno di Francesco Guidugli, Presidente di Solidus e che interverranno rispettivamente nelle sezioni “Ridare valore alle professioni del turismo” Ad approfondire il tema su quali siano le figure e competenze richieste ai professionisti del settore alberghiero Cinzia Pietrini, HR Director di Voihotels S.p.A. e Fausto Ciarcia, Director of Human Resources Italy di Hilton Worldwide. In chiusura Franco Grasso, ceo e founder di Fgrt Franco Grasso delinerà l'evoluzione della figura del revenue manager.

