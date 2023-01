Sciopero all'aeroporto di Berlino, voli in ritardo o cancellati

Oggi all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, a causa dello sciopero del personale che chiede l'aumento dei salari, sono stati annullati tutti i voli. Come riferito dal personale aeroportuale, circa 300 voli sono stati cancellati o riprogrammati, con un impatto su circa 35mila passeggeri. Lo "sciopero di avvertimento", durato un giorno, è stato indetto dal potente sindacato dei Verdi per aumentare la pressione in vista del prossimo round di negoziati con i capi e vede la presenza di quasi 1.500 dipendenti. Ma questa protesta, nel corso della giornata, impatterà anche su tutti i voli continentali ed internazionali che partiranno e proverranno dalla Germania (e non solo), provocando ritardi e cancellazioni. Il traffico aereo, compreso quindi anche quello italiano, oggi subirà differimenti orari sulla maggior parte delle tratte.

Lo sciopero all'aeroporto di Berlino impatterà su tutto il traffico aereo del continente e non solo

