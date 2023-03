Confcommercio, Carlo Sangalli riconfermato presidente per Milano, Lodi, Monza e Brianza

Carlo Sangalli è stato rieletto oggi dall’assemblea, per acclamazione, presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, la più grande associazione territoriale d’imprese di Confcommercio (e fra le maggiori associazioni territoriali d’imprese d’Europa) con oltre 40mila imprese per 352mila occupati e 113 associazioni territoriali e di categoria aderenti, in rappresentanza di tutti i settori del terziario. L’assemblea di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha inoltre eletto il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri per il periodo 2023-2028.

Carlo Sangalli

Consiglio Direttivo

Vincenzo Albanese (Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza); Luigi Alemani (Magenta e Castano Primo); Alessandro Barbone (Vimercate); Umberto Bellini (Asseprim); Simonpaolo Buongiardino (Assomobilità); Pietro Buscemi (Assomultimedia); Marco Coldani (AssICC); Andrea Colzani (Federmodamilano); Marco Corci (Bollate); Matteo Cunsolo (Associazione Panificatori); Giacomo Errico (Apeca); Roberto Fassini (Apam artigiani); Paolo Ferrè (Legnano); Simone Ugo Frigerio (Fto); Emanuele Frontori (Basso Lodigiano); Marco Galbiati (Federmobili Milano); Riccardo Garosci (Aice); Paola Generali (Assintel); Valeria Gerli (ConfGuide Gitec); Fabrizio Gironi (Sesto San Giovanni); Caterina Ippolito (Melegnano); Angelo Maino (Art Arti della Tavola e del Regalo); Giovanni Moro (Corsico); Fabio Moroni (Assotecnica); Adele Nardulli (Federlingue); Maurizio Naro (Federalberghi Milano); Carlo Alberto Panigo (Rho); Giorgio Pellegrini (Macellai); Alberto Petranzan (Fnaarc agenti rappresentanti di commercio); Domenico Riga (Monza); Nicolas Rigamonti (Gorgonzola); Luca Squeri (Figisc gestori carburanti); Lino Stoppani (Epam pubblici esercizi); Donato Turba (Melzo); Mario Vincenzi (Assopetroli); Raffaele Volpe (Dismamusica).

Componenti di diritto i presidenti dell’Associazione 50&Più, del Gruppo Giovani

Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna.

Collegio dei revisori dei conti

Presidente: Marco Valsecchi

Membri effettivi: Ermanno Gatti, Costante Persiani

Membri supplenti: Marcello Doniselli, Stefano Savarese

Collegio dei probiviri

Presidente: Massimo Maria Molla

Membri effettivi: Tiziana Losa, Antonio Monzino, Raffaele Romanò, Andrea Sangalli

Membri supplenti: Giacomo Manoukian, Roberto Rossi.

«Congratulazioni e buon lavoro». Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’apprendere la notizia della riconferma di Carlo Sangalli alla presidenza di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza «Una figura di grande statura – ha aggiunto Fontana – che ha scritto la storia recente di questo settore e che continua a essere un punto di riferimento per l’intera categoria. Ci incontreremo presto – ha concluso – per condividere nuove strategie a sostegno di un comparto forte e importante».

