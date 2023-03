Nella splendida cornice del Monte Orfano, nel Convento della SS. Annunciata di Rovato, è stato presentato alla stampa il programma della 132° edizione di “Lombardia Carne” che si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2023 al Centro Fiera – Foro Boario di Rovato (BS). Questa importante fiera del mercato bovino, ovino e caprino, si svolge nella capitale delle Franciacorta, Rovato, da oltre 500 anni.

“Lombardia Carne”: la 132° edizione dal 25 al 27 marzo al Centro Fiera Rovato

Il primo a parlare, quale testimonial scelto per questa edizione, e lo Chef Andrea Mainardi, personaggio televisivo molto conosciuto, che ha raccontato di come facendo un giro nel Mercato settimanale rovatese si è fatto svelare dalle signore presenti, la loro versione della ricetta del “Manzo all’olio di Rovato”, piatto della tradizione contadina a base di carne bovina. E’ stato altresì entusiasta nello scoprire che a Rovato ci sono molte macellerie storiche e di come la passione sia stata tramandata anche alle nuove generazioni. Lo Chef Mainardi sarà sicuramente un richiamo per molti giovani, e non solo, che frequenteranno la Fiera in questi 3 giorni poiché parteciperà ed animerà molti eventi in programma.Il sindaco di Rovato Tiziano Belotti nel saluto iniziale ha sottolineato l’importanza che il Mercato di Rovato ha oggi, come in passato, per questo territorio, ricordando che in passato quella che oggi viene chiamata la Fiera di “Lombardia Carne” si chiamava “Fiera del manzo pasquale”, poiché doveva avere luogo sempre 2 settimane prima della Pasqua, era questo il tempo necessario per portare le bestie in fiera per la vendita, a seguire la loro macellazione ed avere così la disponibilità della carne per il consumo nel giorno di Pasqua. Lombardia Carne deve essere una vetrina per portare a conoscenza anche al di fuori dell’ambito territoriale questa importante realtà sulla carne, diventando sempre più un fattore di identità della Città di Rovato e non rimanere solo un fattore folkloristico ribadisce il sindaco di Rovato.Vittorio Moretti di Bellavista, che da alcuni anni ha preso in gestione il Convento della SS. Annunciata di Rovato, facendo gli onori di padrone di casa, pone l’accento sul fatto che come per il Franciacorta, che in pochi decenni ha raggiunto una visibilità nazionale ed internazionale rilevante, così debba essere per Lombardia Carne e che ci vuole una regia che renda ancor più visibile la manifestazione coinvolgendo ancora di più i produttori nella valorizzazione dei prodotti del territorio.Irnerio Guerini – Segretario Coldiretti Zona Oglio Franciacorta – ha sottolineato come questa Fiera ribadisce il concetto che i prodotti provengono dall’agricoltura e che in questi 3 giorni nell’isola gialla della Coldiretti verranno esposte per l’acquisto tante prelibatezze del territorio e Domenica 27 marzo avranno un prezzo calmierato.Gianluigi Vimercati – Vice Presidente Confagricoltura Brescia -ribadisce l’importanza che gli agricoltori hanno per l’ambiente e della necessità di maggior comunicazione che faccia da traino al settore della carne in generale e di conseguenza anche al “Manzo all’olio di Rovato” che dal 2018 ha la DE.CO..Floriano Massardi – Consigliere Regione Lombardia -ha sottolineato l’importanza della tradizione come identità di un territorio.Gabriella Pè – Presidente dell’Associazione Ristoratori Rovato -afferma che Lombardia Carne è una vetrina importante per i ristoratori di Rovato che già tutto l’anno propongono menù a base di carne del territorio ed in particolare ad Aprile e Novembre che sono i mesi del “Manzo all’olio di Rovato” propongono questo piatto, ormai rinomato. Durante i 3 giorni della Fiera ci saranno varie degustazioni , in particolare il 25 marzo ci sarà il Galà del Manzo all’olio preparato dai ristoranti del territorio.Michele Scalvenzi – Segretario Generale Fondazione COGEME – mette in risalto che il Comune di Rovato e Fondazione Cogeme, dopo 3 anni di lavoro, per ribadire l’importanza di Lombardia Carne hanno organizzato dal 26 al 30 aprile un seminario accademico/storico sulla carne “ Carnem Manducare” che vedrà 70 docenti universitari dall’Italia e dall’estero trattare l’argomento da tanti punti di vista, e con il loro contributo svilupperanno documentazione storica che potrà segnare un punto di svolta per Rovato e per Lombardia Carne.Riccardo Lagorio – Giornalista ed esperto di enogastronomia – ha sottolineato che si parlerà di biodiversità durante il Convegno : “Carne bovina: razze, alimentazione e futuro”, che si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 17 presso la Sala Civica del Foro Boario a Rovato e di cui sarà moderatore. Saranno presenti Luca Panichi, Presidente Anabic e Gioacchino Bonsignore giornalista enogastronomico di Mediaset, ci saranno anche intermezzi musicali e degustazioni ad arricchire il convegno.Saranno 3 giornate molte interessanti in cui ci saranno molto eventi oltre alle gare per i migliori animali, mostra mercato macchine ed attrezzature, attività didattiche per bambini, degustazioni e convegni vari.Orari di entrata e prezzo bigliettoSABATO 25 MARZO ore 9 - 22.00DOMENICA 26 MARZO ore 7.30 – 19.00LUNEDI’ 27 MARZO ore 7.30 – 13.00Sabato e lunedì ingresso gratuito - Domenica 26 marzo : Euro 5,00 intero (dalle 7.30 alle ore 16) –Euro 3,00 ridotto (a partire da 65 anni e per gli ingressi oltre le 16.00) – Ingresso gratuito fino a 15 anni.

