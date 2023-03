Progetto "Qui non sei sola", gli hotel che accolgono le donne vittime di violenza

I ministri Daniela Santanché ed Eugenia Roccella, insieme alle maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero, hanno firmato per avviare il progetto "Qui non sei sola", rete di alberghi solidali che apriranno le porte alle donne vittime di violenza. «La violenza sulle donne ogni giorno peggiora - spiega la Santanché. E i maltrattamenti spesso avvengono proprio in famiglia. Abbiamo pensato, dopo il percorso di recupero, di ospitare queste donne in alberghi per regalare loro un momento di relax e farle tornare alla vita normale».

Il ministro Daniela Santanché

«Nonostante le buone leggi non siamo ancora riusciti a contrastare questo fenomeno dai numeri impressionanti», prosegue la Roccella. «Da parte del governo c'è una compattezza e volontà comune di affrontare questo problema, sin dalla Legge di bilancio e con tutte le deleghe presenti nei vari ministeri. Già un migliaio le strutture in tutta Italia aderenti a Qui non sei sola. Il progetto prevede l'accoglienza da 3 giorni a una settimana per le donne vittime di violenza, insieme ai loro figli, al termine del loro percorso nei Centri antiviolenza».

Positivo il commento del vicepresidente nazionale vicario di Assohotel, Francesco Gatti: «Un’iniziativa encomiabile, che mira a dare un aiuto concreto alle donne vittime di violenze. Le imprese della rete alberghiera associate ad Assohotel si sono sempre caratterizzate per una grande attenzione ai temi sociali, ad esempio collaborando per dare ospitalità alle famiglie che hanno perso le proprie abitazioni a causa di catastrofi naturali. Questa nuova iniziativa ci permette di dare un contributo, per quanto piccolo, anche su questo tema drammatico e complesso, e purtroppo di grande rilevanza e attualità per il nostro Paese. Una partecipazione che conferma il ruolo sociale delle imprese alberghiere e la loro disponibilità a mettersi a servizio della pubblica utilità».

Questo, infine, il pensiero di Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi: «Gli alberghi sono presidi sul territorio e luoghi sicuri per chi vi soggiorna. Per le nostre aziende, molte delle quali già fortemente impegnate nel sociale, la firma di oggi al protocollo per la rete degli alberghi solidali “Qui non sei sola” aggiunge ulteriore valore alle iniziative messe in campo per sostenere chi più ha bisogno».

© Riproduzione riservata