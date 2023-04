Germania, dal 1 maggio nuovo biglietto per viaggiare in tutto il Paese

L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Dzt, Deutsche Zentrale für Tourismus) presenta la nuova iniziativa del governo tedesco: un nuovo biglietto di trasporto da 49 euro per viaggiare green & low-cost in tutta la Germania a partire dal 1 di maggio.

Si tratta del D-Ticket di Deutsche Bahn e dei suoi partner: un unico titolo di viaggio che consente di viaggiare in tutta la Germania in modo green e a basso costo. Diventa quindi ancora più facile e conveniente approfittare dell’ottima rete di collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico non solo per spostarsi in modo sostenibile all’interno dei centri urbani e fra le città e le destinazioni nella natura, ma anche per combinare vacanze outdoor e city break e per programmare un soggiorno più lungo, che si ripaga in termini di minore produzione di CO2.

foto: DZT, Jens Wegener

Nato dal successo riscosso la scorsa estate dallo speciale biglietto mensile da 9 Euro, il nuovo D-Ticket (abbreviazione di “Deutschland-Ticket”) si presenta come un abbonamento nominativo mensile non trasferibile del costo di 49 Euro: può essere acquistato fin d’ora sul sito di Deutsche Bahn, sull’app gratuita DB Navigator e in tutti i consueti canali di vendita delle ferrovie tedesche e delle aziende di trasporto che aderiscono all’iniziativa, e a partire dal prossimo 1° maggio potrà essere utilizzato sull’intero territorio nazionale per un numero illimitato di viaggi al mese su tutti i treni (in seconda classe), autobus, metropolitane e altri mezzi del trasporto pubblico urbano, locale e regionale (esclusi, quindi, solo autobus e treni a lunga percorrenza quali EuroCity, InterCity e InterCityExpress) di Deutsche Bahn e dei suoi partner.L’abbonamento può essere acquistato fino al giorno 20 di ogni mese per il mese successivo, ed è possibile disdirne il rinnovo automatico fino a un giorno prima della scadenza, senza nessun costo. La gestione del D-Ticket viene facilitata ulteriormente dall’app gratuita DeinDeutschlandticket, che consente anche di organizzare il viaggio sull’intero territorio della Germania calcolandone tempi e percorrenze con i mezzi di trasporto compresi nel “biglietto unico” o approfittando di agevolazioni e offerte di sharing (bici, auto e scooter). A maggio e giugno, inoltre, a chi acquista il D-Ticket tramite l’app è riservato un buono del valore di 10 Euro da utilizzare per il bike sharing di Deutsche Bahn.

