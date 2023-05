Tutela dei locali storici, Fipe e Centinaio: «Salvaguardare identità italiana»

Il vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio, Aldo Cursano, ha incontrato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, per discutere del disegno di legge, da lui proposto lo scorso aprile, che contiene norme per tutelare, promuovere e valorizzare i locali storici d'Italia come alberghi, ristoranti, pasticcerie, caffè e fiaschetterie.

Gian Marco Centinaio

Durante l’incontro è emersa la necessità di dare vita a un tavolo di lavoro che favorisca il confronto tra tutte le parti coinvolte: le aziende del settore, da un lato, e le forze politiche, dall’altro. Dopo la pandemia si è diffusa la consapevolezza che i locali storici hanno un valore fondamentale per il Sistema Paese, sia come simboli del Made in Italy sia come depositari di valori e principi tutti italiani. Dopo i tentativi del passato, il tavolo sarà il luogo per favorire il confronto sul provvedimento e approfondire i diversi aspetti toccati dal disegno di legge. Ma non solo. Sarà l’occasione per le imprese storiche di avanzare proposte concrete per rendere il Ddl il più coerente possibile con le necessità del comparto.

«Da oggi nasce un percorso condiviso di consapevolezza che ha l’obiettivo di mettere i locali storici, luoghi e testimonianze vive che hanno fatto la storia delle nostre città, nelle condizioni di poter aver un futuro, una tutela e una sostenibilità economica», ha dichiarato il vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio Aldo Cursano. «Tutelare questi luoghi vuol dire salvaguardare l’identità del nostro Paese. L’impegno della Federazione è, dunque, quello di fare in modo che questo obiettivo sia condiviso da tutte le forze politiche».

