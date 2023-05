Florida, le comunità LGBT e nere sconsigliano i viaggi alle minoranze

L’avvertimento arriva dalla Human Rights Campain, la più importante organizzazione mondiale a tutelare i diritti della comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti, con oltre 7500 iscritti. Insieme alla NAACP (Associazione nazionale per l’avanzamento delle persone di colore), alla Lega dei cittadini latino americani uniti, alla Coalizione degli immigrati della Florida e a Equality Florida ha lanciato un chiaro allarme alle minoranze: non andare in vacanza in Florida. Il motivo sta nelle nuove leggi varate dal governatore repubblicano DeSantis, candidato alla presidenza americana.

Florida, Human Rights Campain contro le leggi di Ron DeSantis

A destare particolare preoccupazione è la Don’t say gay law, che limita l’insegnamento di materie legate all’orientamento di genere nelle scuole, da poco approvata dal governatore repubblicano Ron Desantis. Per Human Rights Campain questa legislazione aumenta i rischi di viaggio delle minoranze nello stato del Florida e invita chi ne fa parte a non andare in vacanza nello “Stato del sole che splende”. L’associazione ha inoltre invitato chi visita la Florida a alzare la voce contro le scelte politiche del governatore DeSantis.

