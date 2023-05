Lufthansa, chiusa la trattativa per l'acquisto del 41% delle quote di Ita Airways

Il Tesoro e Lufthansa hanno trovato l'accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways al gruppo d'aviazione tedesco. Lufthansa, dunque, acquisirà il 41% delle quote della compagnia di bandiera italiana attraverso un aumento di capitale di circa 325 milioni di euro, con l'opzione di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento.

Lufthansa deterrà il 41% delle quote di Ita Airways

La finalizzazione contrattuale dell'accordo, fanno sapere alcuni emissari, è prevista a breve. «Ci abbiamo lavorato tanto, siamo convinti e quindi soddisfatti. La giornata di oggi segna la fine di un percorso nella storia della compagnia di bandiera nazionale, che ha portato alla prospettiva dell'integrazione con un importante vettore europeo», ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. «Se sono rose fioriranno. Con questo governo oggi si scioglie un nodo che da trent'anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia. Siamo convinti che questa decisione consentirà al mercato dell'aviazione di svilupparsi nell'interesse dell'Italia» ha poi concluso il ministro.

© Riproduzione riservata