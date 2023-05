Napoli, il bilancio record del ponte: mezzo milione su metropolitane e funicolari

Napoli è stata al vertice delle destinazioni turistiche nel nostro paese durante il ponte dal 25 aprile al primo maggio, come riferito da Repubblica. A sottolineare questo grande bilancio i dati forniti dallo stesso comune: più di 400mila le persone sbarcate a Capodichino in questi giorni. Con l'aeroporto che, solo nelle ultime 72 ore, ha accolto più di 190mila passeggeri, di cui 65mila italiani. Sono invece 500mila gli utenti che hanno viaggiato tra metro e funicolari in tre giorni (sabato-domenica-lunedì).

Bilancio record per Napoli dal 25 aprile al primo maggio

