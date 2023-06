A Roma nasce la camera d'albergo sospesa

Non sempre si viaggia per divertimento o per passione: a volte, infatti, capita di dover spostarsi da una parte all’altra del paese per motivi diversi. Da questa consapevolezza è nata un’iniziativa simbolo di umanità, in occasione del venticinquennale della Onlus di Federalberghi Roma “Soggiorno sereno”. È nato infatti il progetto della camera d’hotel sospesa. Similmente al caso del caffè sospeso di Napoli, pagato a chi non può permetterselo, la camera d’hotel garantisce un luogo d’appoggio già pagato a chi si trova nella Capitale per motivi di salute.

Nasce a Roma la camera d'albergo sospesa

L’impegno, da parte degli alberghi della Capitale, è quello di creare un fondo comune con l’obiettivo di sostenere gli hotel e le strutture ricettive. In questo modo possono ospitare chi si trova in città per visite mediche o i familiari delle persone in cura negli ospedali cittadini. L’iniziativa è stata proposta in occasione dei 25 anni di attività della Onlus di Federalberghi Roma “Soggiorno Sereno Sandro Gabbani”, che ha l’obiettivo di garantire assistenza materiale e umana a chi ne ha bisogno nei luoghi simbolo del turismo della Capitale. Il progetto è nato nel 1998 per opera di Sandro Gabbani, giovane albergatore scomparso prematuramente, e dal 2004 si è evoluto in una Fondazione collegata a Federalberghi Roma.

Nel corso degli anni sono stati oltre 100.000 i pernottamenti gratuiti offerti a chi ne aveva bisogno, ma la grande richiesta dei turisti per le strutture romane ha reso difficile trovare stanze da destinare a chi ne ha bisogno. "Dopo oltre 125.000 pernottamenti gratuiti offerti in un quarto di secolo - fa sapere Federalberghi Roma - importanti donazioni a diversi ospedali della Capitale e fondi raccolti attraverso il 5 x 1000, l’attuale alto numero di turisti in visita a Roma sta oggi rendendo concretamente difficile per molte strutture, specie le più piccole, trovare stanze da destinare a chi ne ha bisogno". Da questo punto è partita la “camera sospesa”, un progetto solidale che permette agli albergatori di sostenersi per offrire una sistemazione a chi ne ha bisogno. Nel 2022 sono stati più di 3000 i soggiorni gratuiti messi a disposizione dalla Onlus, mentre ora è stata lanciata l’iniziativa della camera sospesa.

Il progetto è stato presentato in occasione del Gala organizzato per celebrare i 25 anni della Onlus “Soggiorno Sereno”. A introdurlo è stato l’attore e conduttore romano Flavio Insinna. L’iniziativa sarà presto replicata anche a Milano: gli Ospedale Fatebenefratelli e Macedonio Melloni sono già entrati in contatto con la Federalberghi locale.

