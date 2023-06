The World's 50 Best Restaurants, tutto pronto per la cerimonia a Valencia

Tutto pronto per la cerimonia di The World’s 50 Best Restaurants 2023 che che si terrà a Valencia domani, martedì 20 giugno, e che celebra il 21° anniversario della prestigiosa classifica gastronomica mondiale. La classifica di The World's 50 Best Restaurants 2023, fanno sapere gli organizzatori dell'evento, sarà annunciata proprio durante la cerimonia di presentazione. Di seguito, i link per seguire la diretta streaming che inizierà alle ore 20:40:

sul canale Facebook a questo link ;

a ; sul canale ufficiale YouTube di 50 Best a questo link.

Tutto pronto per la cerimonia di The World’s 50 Best Restaurants 2023

© Riproduzione riservata