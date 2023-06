A Milano per capire il futuro delle imprese carcerarie di catering e ristorazione

Parlare di “scelte di gusto” nelle carceri da parte delle imprese che operano nel settore del catering e della ristorazione, non è impegno da poco. Oggi pomeriggio, 22 giugno il Comune di Milano, in collaborazione con il Consorzio VialeDeiMille, chiama a raccolta gli operatori del settore, nel complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano (via Ippocrate, 45) per approfondire le varie tematiche.

A Milano per discutere del futuro delle imprese carcerarie nel food

L'appuntamento rientra nel ciclo di “Incontri sull’economia carceraria” promosso dall’amministrazione nell'ambito delle attività a sostegno delle realtà imprenditoriali che operano nel campo dell’economia carceraria, dentro e fuori dagli istituti di pena milanesi, e del “Patto per il Lavoro”. Obiettivo degli eventi è approfondire ad ogni incontro uno specifico settore di impresa ed esplorare le opportunità generate dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche, amministrazione penitenziaria, realtà imprenditoriali private e soggetti no profit, partendo dalla presentazione di uno o più progetti realizzati in carcere o con persone in misura penale esterna.

Il settore della ristorazione e del catering, da sempre tra le attività privilegiate per le imprese e cooperative sociali che inseriscono nel mondo del lavoro persone in condizioni di fragilità - anche grazie alle opportunità formative e occupazionali che le attività di cucina possono offrire -, saranno il focus del prossimo incontro. Partendo dalla storia di successo del ristorante all’interno della casa di reclusione di Bollate “InGalera”, gestito dalla cooperativa sociale Abc La sapienza in tavol' ( una delle esperienze di economia carceraria più note a Milano ) si discuteranno in particolare i possibili problemi delle attività colpite negli ultimi dalla concorrenza nel settore e dalla pandemia insieme alle modalità e opportunità per il loro rilancio. Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con il consorzio VialedeiMille, realtà fondata da cinque cooperative sociali che lavorano negli istituti di San Vittore, Opera e Bollate con lo scopo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti dentro e fuori dal carcere, e nata su impulso del Comune. Ogni anno il Consorzio offre lavoro grazie alle sue cooperative a circa 180 persone, di cui 155 con problemi di giustizia.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata