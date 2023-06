Messi, l'Arabia Saudita gli offre vacanze gratis per promuovere il paese

Lionel Messi, ex-leggenda del Barcellona e Paris Saint-Germain che si trasferirà a Miami nel corso dell'estate, ha firmato un contratto multimilionario con il governo dell'Arabia Saudita, con il fuoriclasse argentino che farà da promotore per il paese del Golfo. Lo ha annunciato il New York Times, che ha rivelato come Messi potrebbe ricevere fino a 22,5 milioni di euro in tre anni per un paio di apparizioni commerciali, qualche post sui social network e qualche vacanza (tutta pagata) in Arabia Saudita con la famiglia. Il regno saudita, infatti, sta investendo tantissimo per migliorare la sua immagine nel mondo e pubblicizzarsi a livello globale. E la collaborazione con Messi si aggiunge ad altri investimenti particolari, come l'acquisto del Newcastle United in Premier League (massimo campionato inglese) e l'organizzazione di eventi sportivi (dal padel alla Formula Uno fino alla boxe e al golf).

La stella argentina, Lionel Messi

